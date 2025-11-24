ثمارية تطلق صندوقًا عقاريًا بقيمة 180 مليون ريال بالشراكة مع قيمة المالية

أعلنت شركة ثمارية العقارية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع قيمة المالية لإنشاء صندوق بهدف تطوير ٢٢٦ وحدة سكنية وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، في خطوة تُعد من أبرز مخرجات حضورها في أكبر حدث عقاري على مستوى المنطقة.
وتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة للصندوق أكثر من 180 مليون ريال، وسيُخصص لتطوير مشروع سكني جديد على مساحة 20,538 مترًا مربعًا في حي الرمال بمدينة الرياض، وفق معايير تخطيط حضري حديثة تدعم جودة الحياة وتعزز الفرص الاستثمارية في العاصمة.
وأكدت شركة ثمارية العقارية أن توقيع الاتفاقية يعكس التزامها بتفعيل شراكات نوعية تتماشى مع مستهدفات القطاع العقاري ودور المطورين الوطنيين في دفع عجلة التحوّل العمراني. كما يمثل الصندوق الجديد خطوة مهمة في مسار الشركة لتوسيع محفظة مشاريعها وتقديم منتجات عقارية متميزة تلبي احتياجات الأفراد والمستثمرين.
وأشار مسؤولو الشركة إلى أن اختيار حي الرمال جاء بناءً على موقعه الحيوي ونموه المتسارع، مما يجعل المشروع إضافة بارزة للمشهد العمراني في الرياض، ويعزز قدرة المستثمرين على الدخول في فرص عقارية مدروسة وواعدة.
وتوقعت ثمارية أن يسهم الصندوق الجديد في فتح آفاق أوسع للاستثمار العقاري، من خلال بيئة شفافة وملتزمة بالحوكمة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في توفير خيارات سكنية متنوعة وتطوير مجتمعات حضرية متكاملة.