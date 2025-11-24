ثمارية تطلق صندوقًا عقاريًا بقيمة 180 مليون ريال بالشراكة مع قيمة المالية

أعلنت شركة ثمارية العقارية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع قيمة المالية لإنشاء صندوق بهدف تطوير ٢٢٦ وحدة سكنية وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، في خطوة تُعد من أبرز مخرجات حضورها في أكبر حدث عقاري على مستوى المنطقة.