مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يؤمن جهار القسطرة القلبية المتنقل الأول على مستوى المملكة

وقال د. أيمن باسرده استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، أن هذه التكنولوجيا المتطورة تمثل نقلة نوعية كبيرة في الرعاية الصحية المقدمة لمراجعي الجلطات القلبية، وتتميز بأنها تمكن الفرق الطبية من التعامل بشكل فعال مع الحالات القلبية الطارئة، وإجراء مختلف أنواع التدخلات الطبية العاجلة والسريعة بسهولة، بما فيها الانعاش الرئوي القلبي والاجراءات التداخلية لحالات الجلطات القلبية والدماغية وإجراءات الأشعة التداخلية والأوعية الدموية، وسهولة النقل من موقع إلى آخر، وقد نجح المستشفى في علاج العديد من الحالات بهذه التقنية، في وقت قياسي ضمن المعيار الزمني لعلاج الحالات عالمياً، وهو ما زاد من نسبة نجاح التدخلات الطبية التي هي في معظمها إنقاذ للحياة.