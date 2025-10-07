مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يؤمن جهار القسطرة القلبية المتنقل الأول على مستوى المملكة

دشن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي جهاز القسطرة المتنقل Mobile Cath lab))، كأول مستشفى في القطاع الخاص على مستوى المملكة، حيث يتميز الجهاز بالعديد من المواصفات، التي من شأنها تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمصابي الجلطات القلبية والدماغية.
وقال د. أيمن باسرده استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، أن هذه التكنولوجيا المتطورة تمثل نقلة نوعية كبيرة في الرعاية الصحية المقدمة لمراجعي الجلطات القلبية، وتتميز بأنها تمكن الفرق الطبية من التعامل بشكل فعال مع الحالات القلبية الطارئة، وإجراء مختلف أنواع التدخلات الطبية العاجلة والسريعة بسهولة، بما فيها الانعاش الرئوي القلبي والاجراءات التداخلية لحالات الجلطات القلبية والدماغية وإجراءات الأشعة التداخلية والأوعية الدموية، وسهولة النقل من موقع إلى آخر، وقد نجح المستشفى في علاج العديد من الحالات بهذه التقنية، في وقت قياسي ضمن المعيار الزمني لعلاج الحالات عالمياً، وهو ما زاد من نسبة نجاح التدخلات الطبية التي هي في معظمها إنقاذ للحياة.
من جانبه أكد المدير الطبي للمستشفى الدكتور سمير سندي أن تأمين هذا الجهاز المتطور يأتي في إطار حرص المستشفى، على مواكبة آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية على مستوى العالم، وتقديم أجود وأفضل الخدمات الصحية، باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وتقديم نموذج صحي متفرد، عن طريق مزج فعال للتكنولوجيا الحديثة مع الكفاءات الطبية.
وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وختم حديثه بالتأكيد على أن المستشفى سيمضي قدماً في جلب أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية، وتأمين الرعاية الصحية لمراجعيه وفق أعلى معايير الجودة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص على تزويد مستشفيات بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة وتقنيات، مستفيدة في ذلك من من شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات الكيانات الطبية العالمية، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء ،(IOMT) والأنظمة الصحية الإلكترونية الذكية، التي تحسن من مستوى الخدمات المقدمة.