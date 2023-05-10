"التعليم" تشارك في البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني "آمن"

وخصّص البرنامجُ منصةً توفّر للمعلمين والمعلمات في مسار "سفراء التعليم" المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني؛ لتمكينهم من تقديم محاضرات ميدانية في مختلف المنشآت التعليمية حول مفاهيم الأمن السيبراني وأهمية الوعي بالمخاطر السيبرانية لنحو 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 30 ألف مدرسة، و63 كلية وجامعة في المملكة.

وتأتي مشاركة وزارة التعليم في البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني "آمن"، الذي يمتدُّ تنفيذه لمدة عام في مختلف مناطق المملكة؛ استشعارًا منها لأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.