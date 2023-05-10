"التعليم" تشارك في البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني "آمن"

تشارك وزارة التعليم في البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني "آمن"، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وشركة "سابك"؛ بهدف تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
ويضمّ البرنامجُ الوطني للتوعية بالأمن السيبراني "آمن"، مجموعةً من المبادرات والبرامج النوعية التي تشمل خمسة مسارات هي "المعارض التوعوية"، وتتضمَّن إقامة معارض توعوية بالأمن السيبراني في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف أكثر من 350 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع، ومسار "المحاضرات الافتراضية" الذي يستهدف تقديم محاضرات افتراضية متعددة في مجال الأمن السيبراني لجميع فئات المجتمع، ومسار "الجلسات الإرشادية" الذي يختصُّ بتقديم جلسات توعوية في مجال الأمن السيبراني لطلاب وطالبات المدارس والجامعات.
وتشتمل موضوعاتها على مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في المجال، إضافة إلى مسار "سفراء التعليم" الذي يُعنى بتأهيل وتدريب السفراء، وتمكينهم من عقد محاضرات ميدانية في المدارس والكليات والجامعات، ومسار "الرسائل التوعوية" الذي يستهدف نشر رسائل نصية توعوية لكافة فئات المجتمع بأكثر من 12 لغة.
وخصّص البرنامجُ منصةً توفّر للمعلمين والمعلمات في مسار "سفراء التعليم" المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني؛ لتمكينهم من تقديم محاضرات ميدانية في مختلف المنشآت التعليمية حول مفاهيم الأمن السيبراني وأهمية الوعي بالمخاطر السيبرانية لنحو 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 30 ألف مدرسة، و63 كلية وجامعة في المملكة.
وتأتي مشاركة وزارة التعليم في البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني "آمن"، الذي يمتدُّ تنفيذه لمدة عام في مختلف مناطق المملكة؛ استشعارًا منها لأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.