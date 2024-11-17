منتدى مسك العالمي يستضيف نخبة من القادة وصناع القرار لتنمية مجتمع شبابي تفاعلي مؤثر

تنطلق غدًا الاثنين، فعاليّات #منتدى_مسك_العالمي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بالرياض، حيث يجتمع نخبة من القادة العالميين وصناع القرار والشخصيات المؤثرة لمناقشة مستقبل الشباب وتمكينهم من مواجهة تحديات العصر.
المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، يعد منصة رائدة تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز أدوارهم الريادية من خلال تبادل الخبرات وتطوير المهارات تحت إشراف خبراء عالميين، ليكون مصدر إلهام للشباب الطموحين.
وشدد بدر الكحيل، الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، على أهمية المنتدى، قائلاً: "شبابنا هم وقود التغيير ونور المستقبل؛ لذلك نستضيف في #منتدى_مسك_العالمي نخبة من القادة وصناع القرار لتنمية مجتمع شبابي تفاعلي مؤثر، لصقل مهاراتهم بإشراف خبراء من مختلف أنحاء العالم".
وتفصيلاً؛ يشارك بيل جيتس، رئيس مؤسسة بيل وميليندا جيتس، في المنتدى، حيث سيقدم رؤى ملهمة حول كيفية تسخير التقنية والعمل الخيري لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب ويمنحهم فرصة ثمينة للاستفادة من خبراته العميقة في الابتكار والتنمية المستدامة.
كما يشهد المنتدى جلسات حوارية مع قادة عالميين وشخصيات بارزة في مختلف المجالات. من بين هذه الجلسات، يسلط الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الضوء على تأثير القطاع الرياضي على الاقتصاد ودوره في تمكين الشباب.
ويشارك نائب وزير الرياضة بدر القاضي، في كيفية تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مزدهر ينطلق من الشباب ولأجل الشباب.
كما يناقش المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أهمية التحول الرقمي ودور الشباب في قيادته.
ويقدم بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رؤيته حول مستقبل قطاع الصناعة السعودي وأهمية دور الشباب في تعزيز الابتكار.
من جانب آخر تتحدث روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، عن أثر المبادرات الخليجية في تطوير مهارات الشباب، بينما تشارك جين ماكجيفرن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي، قصص نجاحها في قيادة مشروعات البناء الكبرى لتلهم الشباب بإنجازاتها الفريدة.
كما يشهد المنتدى مشاركة نجم كرة القدم العالمي بافيتمبي جوميس، الذي يشارك رحلته الملهمة من التألق في الملاعب الأوروبية وصولاً إلى إنجازاته البارزة في الدوري السعودي، ويتيح #منتدى_مسك_العالمي الفرصة للمشاركة في أكبر حدث شبابي عالمي من أي مكان في العالم، عبر منصته الافتراضية، خلال يومي 18 و19 نوفمبر.
وخوص التجربة الفريدة التي تجمع الشباب بنخبة من القادة والخبراء العالميين لتوسيع آفاقك واكتساب المعرفة.