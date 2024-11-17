منتدى مسك العالمي يستضيف نخبة من القادة وصناع القرار لتنمية مجتمع شبابي تفاعلي مؤثر

كما يشهد المنتدى مشاركة نجم كرة القدم العالمي بافيتمبي جوميس، الذي يشارك رحلته الملهمة من التألق في الملاعب الأوروبية وصولاً إلى إنجازاته البارزة في الدوري السعودي، ويتيح #منتدى_مسك_العالمي الفرصة للمشاركة في أكبر حدث شبابي عالمي من أي مكان في العالم، عبر منصته الافتراضية، خلال يومي 18 و19 نوفمبر.