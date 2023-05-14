الحدود الشمالية.. فريق بحثي يستعرض دور استخدام المعادن في تقليل المخاطر الصحية

وقام الباحثون بفحص المركب الجديد باستخدام التحليل الطيفي، وتم تحقيق حساسية أعلى بشكل استثنائي، مما يتيح اكتشاف الهيدروكينون على نطاق أوسع وفي وسط محايد الأس الهيدروجيني، وقد أظهر المركب أيضًا قابلية الاستنساخ والتكرار واستقرار ممتازة، ويطمح الباحثون أيضًا للنظر في استخدامات المعادن الأخرى التي تم استخراجها من المنطقة في التطبيقات العملية المفيدة للمجتمع.