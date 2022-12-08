"عمالة سائبة" تُشَوّه جنوب مطار جدة والسكان يطالبون بإيقافهم

من جهتهم عبّر سكان الحي، عن استيائهم للوضع المتكرر يوميًّا حيث تتصاعد الأصوات المزعجة ويزداد الحال سوءًا في ظل اطمئنان العمالة وحرصهم على اصطياد زبائنهم دون اكتراث من أي مسؤولية أو خوف من أي رقابة.