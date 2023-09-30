"سلطان بن سلمان": السعودية تعيش نهضة عالمية بفضل رؤية 2030

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان: قدر المواطن السعودي أن يكون إنسانًا مبدعًا ومتطورًا ومستقبليًّا في أفكاره.. وهذه الدولة منذ الدولة السعودية الأولى والنمو والتطور فيها لم يتوقف. ومؤسس هذه الدولة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - كان مجددًا وحريصًا على أن تكون هذه الدولة متطورة وعصرية، وتسير نحو المستقبل. لافتًا إلى أن الملك المؤسس جمع شمل الناس، وألّف بين قلوبهم قبل أن يوحّد جغرافيا هذه الدولة.