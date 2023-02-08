المملكة والصين تطلقان جمعية رواد الأعمال لتعزيز المشاركة البناءة بين قادة الأعمال

وتهدف الجمعية التي تضم أكثر من 100 عضو مؤسس بما في ذلك أرامكو وعلي بابا وتايناموبايل وتينسنت وشركة الاتصالات السعودية وغيرها، إلى تعزيز المشاركة البناءة بين قادة الأعمال والشركات في المملكة والصين، وتشجيع الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز الابتكار، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والرفاهية العامة، وستكون الرابطة بمثابة منصة قيمة للأعضاء لتبادل الأفكار والتعاون وتبادل أفضل الممارسات التجارية.