محليات

دوريات المجاهدين في الشرقية تُطيح بشخص لترويجه "الشبو"

تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص
دوريات المجاهدين في الشرقية تُطيح بشخص لترويجه "الشبو"

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

المنطقة الشرقية
الإدارة العامة للمجاهدين
مادة الميثامفيتامين المخدر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org