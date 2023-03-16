بمسار الاستشارات الطبية.. حساب "الصحة" في تويتر يحصد جائزة صناعة المحتوى الرقمي

حقق حساب وزارة الصحة في تويتر جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، بمسار تقديم الاستشارات الطبية ومواكبة الحدث في التوعية الصحية، اليوم الأربعاء، وذلك برعاية وحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.
وتسلم الجائزة نيابةً عن وزير الصحة، وكيل وزارة الصحة المساعد للتواصل المهندس أنس الحميد.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة غير الربحية لتبني مفهوم التميز والإبداع في كافة المجالات، وتشجيع الأفكار والممارسات والمبادرات والابتكارات والاختراعات الهادفة والأعمال الريادية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة، ورفع كفاءة وفاعلية الأداء.
يشار إلى أن حساب وزارة الصحة في تويتر وصل إلى أكثر من (6) ملايين متابع كأعلى حساب من حيث عدد المتابعين بين الوزارات والجهات في المملكة، فيما حققت الوزارة عدة جوائز اتصالية لحملاتها التوعوية والإعلامية كجائزة كرييتف فلور في لندن وإيفي ودبي لينكس وعدد من الجوائز المحلية، عززت في تقوية علاقة الوزارة بالمتابعين وبناء معهم صورة ذهنية إيجابية.
وتركز وزارة الصحة على فتح أكبر عدد ممكن من قنوات التفاعل والمشاركة مع المجتمع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، بهدف رفع الوعي، وتعزيز التواصل مع المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات.