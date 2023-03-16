بمسار الاستشارات الطبية.. حساب "الصحة" في تويتر يحصد جائزة صناعة المحتوى الرقمي

يشار إلى أن حساب وزارة الصحة في تويتر وصل إلى أكثر من (6) ملايين متابع كأعلى حساب من حيث عدد المتابعين بين الوزارات والجهات في المملكة، فيما حققت الوزارة عدة جوائز اتصالية لحملاتها التوعوية والإعلامية كجائزة كرييتف فلور في لندن وإيفي ودبي لينكس وعدد من الجوائز المحلية، عززت في تقوية علاقة الوزارة بالمتابعين وبناء معهم صورة ذهنية إيجابية.