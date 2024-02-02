رحلة داخل عالم النمل يكشفها هاوٍ.. بالفيديو: هواية فريدة وطريقة للعلاج النفسي.. وأسعار الملكة تصل لـ5 آلاف ريال

وأشار إلى أن تربية النمل تتطلب عالمًا خاصًّا؛ إذ يعيشون فيه في أعشاشها المختلفة، ولكل نملة أدوار مختلفة، بدءًا من الملكة إلى العاملة والمحاربة والحارسة والجالبة للطعام.. لافتًا إلى أن تربية النمل ومشاهدة عالمها الغريب أحد طرق العلاج النفسي.