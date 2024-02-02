رحلة داخل عالم النمل يكشفها هاوٍ.. بالفيديو: هواية فريدة وطريقة للعلاج النفسي.. وأسعار الملكة تصل لـ5 آلاف ريال
كشف مُربِّي النمل الشاب أحمد، الذي يهوى جمع وترتيب النمل، ويعرف تفاصيلها ووظائف كل منها، أن أسعار ملكة النمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف ريال!
وتفصيلاً، كشف أحمد في تقرير لبرنامج mbc في أسبوع دوافعه في ممارسة هذه الهواية الغريبة والعجيبة في تربية النمل منذ 5 سنوات، التي تتطلب منه الدقة والظروف المعيشية والبيئة المناسبة.
وأشار إلى أن تربية النمل تتطلب عالمًا خاصًّا؛ إذ يعيشون فيه في أعشاشها المختلفة، ولكل نملة أدوار مختلفة، بدءًا من الملكة إلى العاملة والمحاربة والحارسة والجالبة للطعام.. لافتًا إلى أن تربية النمل ومشاهدة عالمها الغريب أحد طرق العلاج النفسي.
وعن طريقة تربيته النمل أوضح أنه يقوم أسبوعيًّا من خلال إبرة بوضع الماء في فتحات أعشاش النمل؛ لترطيبها والشرب منها؛ لأن النمل بدون رطوبة يموت، إضافة إلى وضع السكر والدود الذي يعد بروتينًا للنمل، تغذي من خلاله اليرقات الصغيرة.
وكشف عن أنواع النمل، منها النجار، وآخر نباتي يعيش على الشجر، والنمل العامل المنتشر في البيوت والمحارب، والنمل الآسيوي.
وأشار مُربِّي النمل إلى أنه يقوم باستيراد النمل عن طريق مختصين، يوفرونها من خلال تراخيص نقل حشرات حية. مبينًا أن الملكة من النمل تعيش من 15-30 سنة، ومهمتها وضع البيض، والبحث عن طعام لتغذية اليرقات.