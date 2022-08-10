شاهد.. "قباس الحارثي" يُدشِّن مهرجان "تمور رنية الأول"

وأعرب "السبيعي" عن سعادته بنجاح حفل تدشين المهرجان، والإقبال الكبير مُنذ الساعات الأولى للمهرجان، سواء من داخل المحافظة أو خارجها، متمنيًا أن يحظى بدوام التفاعل والإقبال، ومُساهمة ذلك في تحقيق الفرص المناسبة للمستثمرين والمستهلكين، وارتفاع حجم المبيعات في المهرجان الأول من نوعه بالمحافظة.