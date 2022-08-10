شاهد.. "قباس الحارثي" يُدشِّن مهرجان "تمور رنية الأول"

دَشّنَ محافظ رنية قبّاس بن وصل الله الحارثي، الثلاثاء، مهرجان "تمور رنية الأول"، بحضور مديري الإدارات الحكومية والمزارعين والمستثمرين.
جاء ذلك بتنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مُمثلة في مكتب رنية.
وحظي المهرجان الذي يهدف إلى تعزيز الحراك الزراعي والاقتصادي في المحافظة، بمشاركة عدد من مستثمري المحافظة والخارج بمنتجاتهم، بالإقبال الكبير مُنذ الساعات الأولى للافتتاح، والذي تستمرّ فعالياته شهرًا كاملًا في مقرّ السوق الشعبي بالمحافظة، كما يتواجد به قسم خاص للأسر المنتجة والمِهن الحِرفية.
من جانبه قال مدير فرع البيئة والمياه والزراعة برنية المُكلّف المهندس مطلق بن صنيتان السبيعي: عُرِفت المحافظة بشهرتها في زراعة التمور الجيّدة، وبها أكثر من 2000 مزرعة، وأكثر من 300 ألف نخلة منتجة، ويخدمها المكتب ووحدة البيئة والمياه والزراعة في مركز الأملح.
وأضاف: يهدف المهرجان إلى تشجيع الجميع على زراعة النخيل، وخلق الفرصة لصغار المزارعين وتسويقهم لمنتجاتهم ووصولهم إلى المستهلك مباشرة.
وتابع "السبيعي" قائلًا: يأتي المهرجان ضمن سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م، بتوفير بيئة سياحية زراعية، ويسعى مكتب الوزارة للتأكُّد من سلامة التمور المعروضة وخُلوّها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري؛ وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء؛ حفاظًا على صحة المستهلك.
وأعرب "السبيعي" عن سعادته بنجاح حفل تدشين المهرجان، والإقبال الكبير مُنذ الساعات الأولى للمهرجان، سواء من داخل المحافظة أو خارجها، متمنيًا أن يحظى بدوام التفاعل والإقبال، ومُساهمة ذلك في تحقيق الفرص المناسبة للمستثمرين والمستهلكين، وارتفاع حجم المبيعات في المهرجان الأول من نوعه بالمحافظة.
يذكر أن مهرجان "تمور رنية الأول" الذي يقع في السوق الشعبي بالمحافظة تستمر فعالياته يوميًّا ولمدة شهر كامل، وبه العديد من المواقع الخاصة لمشاركة الأسر المنتجة والمِهن الحِرفية.