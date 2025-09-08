التعاونية للتأمين تشارك في منتدى المشاريع المستقبلية 2025 تحت شعار "المخفي محمي"

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركتها في منتدى المشاريع المستقبلية 2025 بصفتها الراعي التأميني للحدث، والمقرر إقامته بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر المقبل.
وتأتي المشاركة تحت شعار "المخفي محمي"، حيث تقود التعاونية وعاءً تأمينيًا يضم 17 شركة تأمين لتقديم منتج تأمين العيوب الخفية، الذي يغطي العيوب الإنشائية في المباني لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد التسليم النهائي، التزامًا بقرار مجلس الوزراء رقم (509) بتاريخ 21/09/1439هـ. ويسهم هذا المنتج في رفع جودة البناء، وحماية الاستثمارات العقارية، وضمان سلامة المباني والأرواح.
وقد عبّر المهندس سلطان الخمشي، الرئيس التنفيذي للقطاع العام في شركة التعاونية للتأمين، عن فخره بالمشاركة في المعرض المرتقب، قائلاً: "نفخر في التعاونية بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الوطني المهم، الذي يشكل منصةً استراتيجيةً للتواصل مع أصحاب المشاريع والمستثمرين وصناع القرار. مشاركتنا تأتي تأكيدًا على دورنا في دعم قطاع التطوير العقاري من خلال تقديم منتجات تأمينية متخصصة، وعلى رأسها تأمين العيوب الخفية، الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة البناء واستدامة المشاريع. كما يتيح لنا المنتدى فرصة لعرض خبراتنا والتفاعل مع الجهات الفعالة في القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."
وتجسد هذه المشاركة التزام التعاونية بريادة قطاع التأمين ودعم مسيرة التنمية الوطنية لتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، من خلال توفير حلول مبتكرة تعزز جودة المشاريع وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للمملكة.