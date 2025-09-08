التعاونية للتأمين تشارك في منتدى المشاريع المستقبلية 2025 تحت شعار "المخفي محمي"

وقد عبّر المهندس سلطان الخمشي، الرئيس التنفيذي للقطاع العام في شركة التعاونية للتأمين، عن فخره بالمشاركة في المعرض المرتقب، قائلاً: "نفخر في التعاونية بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الوطني المهم، الذي يشكل منصةً استراتيجيةً للتواصل مع أصحاب المشاريع والمستثمرين وصناع القرار. مشاركتنا تأتي تأكيدًا على دورنا في دعم قطاع التطوير العقاري من خلال تقديم منتجات تأمينية متخصصة، وعلى رأسها تأمين العيوب الخفية، الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة البناء واستدامة المشاريع. كما يتيح لنا المنتدى فرصة لعرض خبراتنا والتفاعل مع الجهات الفعالة في القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."