خلال أسبوع.. ضبط 2840 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تمّ ضبط 1282 دراجة مخالفة بالرياض، و88 بالعاصمة المقدّسة، و392 بمنطقة المدينة المنوّرة، و100 بالشرقية وضبط 8 بمنطقة عسير، و21 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و29 بحائل، و70 بالقصيم، وجازان 26 دراجة مخالفة، ونجران 20، ومنطقة الحدود الشمالية 11، والجوف 19 دراجة مخالفة، و736 بجدة، و32 بالطائف، و6 بالقريات.