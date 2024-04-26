وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة على ما تحقّق من إنجازات لرؤية 2030 خلال 8 أعوام

رفع الأميرُ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، نظير ما تحقّق من نجاحات وإنجازات متتالية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ8 الماضية.
وقال: إن "رؤية المملكة الطموحة في ظلّ قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف سمو سيدي ولي العهد الأمين، حفظهما الله، شكّلت تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، وأحدثت نموًّا ملحوظًا يعزز منطلقاتها الوطنية الكبيرة التي وضعت المملكة في طليعة دول العالم في مختلف المؤشرات العالمية، وأسهمت بشكل فاعل في بناء مستقبل مزدهر ومبشر من خلال تحقيق النموّ الاقتصادي وتحسين جودة الحياة".
وأضاف الأمير عبدالله بن بندر: أن "المملكة تسير بخُطى واثقة وطموحٍ كبيرٍ نحو مستقبلٍ مشرق، ووطنٍ مزدهر، وحياةٍ كريمة للشعب السعودي الوفي، بفضلٍ من المولى القدير، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام عرّاب الرؤية سموّ ولي العهد الأمين حفظهما الله".
وأشار إلى أن هذه الإنجازات والمستهدفات التي تحقّقت على أرض الواقع خلال الأعوام الـ8 الماضية، تؤكّد حرص القيادة الرشيدة، أعزّها الله، على مواصلة البناء ودعم برامج التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن الغالي.
وفي ختام تصريحه سأل وزير الحرس الوطني المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمدّهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء والازدهار.