وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة على ما تحقّق من إنجازات لرؤية 2030 خلال 8 أعوام

وقال: إن "رؤية المملكة الطموحة في ظلّ قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف سمو سيدي ولي العهد الأمين، حفظهما الله، شكّلت تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، وأحدثت نموًّا ملحوظًا يعزز منطلقاتها الوطنية الكبيرة التي وضعت المملكة في طليعة دول العالم في مختلف المؤشرات العالمية، وأسهمت بشكل فاعل في بناء مستقبل مزدهر ومبشر من خلال تحقيق النموّ الاقتصادي وتحسين جودة الحياة".