استشاري يوضح: هكذا يمكن تجنب الإصابة بمرض ألزهايمر

وكشف أن معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر قد تصل إلى 14 مليون شخص بحلول 2060م موضحاً أن عمر الإنسان سيزداد بتقدم الطب والعلم والرعاية الصحية، فكلما نزداد تقدماً في السن كلما يزداد خطر الإصابة بقصور الوظائف الذهنية بشكل عام ومنها مرض ألزهايمر.

وعن سبل الوقاية من المرض أكد "الشنبري" أهمية الالتزام بنمط الحياة الصحي وهي شيء مجاني، حيث أثبتت الدراسات أن نمط الحياة الصحي من أفضل الوسائل للوقاية من هذا المرض، مشيراً إلى أن النوم العميق في الليل يعتبر من الأشياء المهمة التي تساعد على المحافظة على الوظائف الذهنية.