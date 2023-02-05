استشاري يوضح: هكذا يمكن تجنب الإصابة بمرض ألزهايمر

يعايش ذوو مرضى ألزهايمر قصصاً حزينة مع آباء وأمهات لا يعرفونهم بعد أن فقدوا ذاكرتهم وقدراتهم العقلية وحتى الحركية؛ بسبب إصابتهم بهذا المرض الذي يدمر خلايا الدماغ ببطء وتدريجياً.
ويصف الدكتور عاصم الشنبري، استشاري طب كبار السن وأمراض الشيخوخة، مرض ألزهايمر بالوحش الذي يداهم ويهاجم الدماغ ويدمر كل الوظائف، فينفصل المصاب عن محيطه وواقعه تماماً.
وأضاف: "هذا شعور قاسٍ جدا، ونحن كأطباء نعايش تلك الأحاسيس، ونقرأها بشكلٍ يومي في وجوه أسر المرضي ونظرات المصابين".
وينصح الاستشاري "الشنبري" الأبناء بالاستمتاع ما أمكن بالأجواء العائلية ودفء الأسرة، وقال: "استمتعتوا بحياتكم مع آبائكم وأمهاتكم خاصة إذا كانوا بصحة جيدة، خصصِوا المزيد من قضاء الوقت معهم، ولا تنشغلوا عنهم بحياتكم الخاصة، هناك الكثير ممن فقدوا آبائهم وأمهاتهم وهم أحياء".
جاء ذلك في حديثه لـ"سبق" على هامش مشاركته في مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس الذي اختتم أمس ونظمته الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، جامعة الفيصل خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2023.
وكشف أن معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر قد تصل إلى 14 مليون شخص بحلول 2060م موضحاً أن عمر الإنسان سيزداد بتقدم الطب والعلم والرعاية الصحية، فكلما نزداد تقدماً في السن كلما يزداد خطر الإصابة بقصور الوظائف الذهنية بشكل عام ومنها مرض ألزهايمر.
وعن سبل الوقاية من المرض أكد "الشنبري" أهمية الالتزام بنمط الحياة الصحي وهي شيء مجاني، حيث أثبتت الدراسات أن نمط الحياة الصحي من أفضل الوسائل للوقاية من هذا المرض، مشيراً إلى أن النوم العميق في الليل يعتبر من الأشياء المهمة التي تساعد على المحافظة على الوظائف الذهنية.
وأضاف: "من الأشياء التي تنمي المهارات الذهنية تعلم المهارات الجديدة كالتعليمية وتعلم اللغات، وكمجتمع إسلامي نجد في تعلم القرآن الكريم وتفسيره وتجويده أفضل الوسائل وأكثرها بركة وخير، وهذا فيه أجر ديني وفائدة صحية ونفسية".
ودعا "الشنبري" إلى تكثيف الجهود لتوعية المجتمع والكادر الطبي والقائمين على مرضى ألزهايمر، مقدماً شكره للمنظمين في الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، على إقامة هذا المؤتمر في نسخته الخامسة بمشاركة خبراء وأكاديمين، لافتاً إلى استفادته الشخصية من المعلومات والدراسات التي استعرضتها جلسات المؤتمر.
وأشار "الشنبري" إلى أن مرض ألزهايمر له مراحل أولية، ما قبل ظهور الأعراض، ومراحل متوسطة ومتقدمة، ناصحا الأسر في حال اكتشاف الإصابة بهذا المرض عند كبار السن بزيارة طبيب أعصاب أو طبيب مختص بكبار السن والشيخوخة، فهناك حلول أخرى غير الأدوية مثل التعامل النفسي مع المريض.
وحذر استشاري طب كبار السن من مراحل تطور مرض ألزهايمر لدى المصابين به حتى يكونوا معزولين تماما عن محيطهم، ويفتقد القدرة على التفكير بشكل منطقي وتذكر الأحداث القريبة والبعيدة والمؤسف مع تدهور الوظائف الذهنية؛ حيث تحدث مشاكل في الوظائف الحركية، وكذلك ظهور الأعراض النفسية من عدم الحديث والصمت والأرق وفقدان الشهية ونزول الوزن بشكلٍ كبير، وضمور بعض العضلات وعدم القدرة على البلع.
وكان استشاري طب كبار السن وأمراض الشيخوخة الدكتور عاصم الشنبري، قد استعرض خلال مشاركته بالمؤتمر بعض الدراسات المحلية حول مرض ألزهايمر في كل من منطقتي عسير ومكة المكرمة من خلال ورقته العلمية "تنفيذ برنامج تدريبي لزيادة المعرفة تجاه مرضى ألزهايمر.
واختتم مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس، الذي نظمته الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر أمس أعماله، بمشاركة 31 متحدثًا من الخبراء والأكاديميين المهتمين بالمجال الصحي في المملكة والعالم، حيث طرح عددًا من القضايا العملية والأفكار والحلول المبتكرة حول مرضى ألزهايمر وكبار السن.