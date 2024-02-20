بقيمة تتجاوز المليار ريال.. شركة اجدان للتطوير العقاري وشركة ماسك للاستثمار وشركة سدكو كابيتال تؤسس لصندوق استثماري عقاري لتطوير "جراند سكوير" في جدة

وأوضح الأستاذ عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سدكو كابيتال، أن المملكة تشهد زخماً قوياً في قطاع العقارات خاصةً مع تسارع الخطى نحو بلوغ مستهدفات رؤية 2030 وما يرافقها من مشاريع تنموية وازدهار اقتصادي. وأضاف أن مشروع "جراند سكوير" سيوفر فرصاً فريدة من نوعها لكل من المستأجرين والمستثمرين نظراً لموقعه المميز على طريق الملك عبدالعزيز بجدة وعلى مقربة من العديد من الوجهات البارزة، مشيراً إلى أن العقارات متعددة الاستخدامات تتيح فرصة لتحقيق عوائد مالية مستقرة ومستدامة. وأكد عبدالوهاب عابد على النهج الانتقائي في الاستثمار العقاري والمتوافق مع مبادئ الشريعة الذي تتبناه سدكو كابيتال، وأعرب عن تطلعه للتعاون الوثيق مع شركة اجدان للتطوير العقاري وشركة ماسك للاستثمار كشركاء استراتيجيين لهما سجلهما الحافل في مشاريع مماثلة.