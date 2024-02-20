بقيمة تتجاوز المليار ريال.. شركة اجدان للتطوير العقاري وشركة ماسك للاستثمار وشركة سدكو كابيتال تؤسس لصندوق استثماري عقاري لتطوير "جراند سكوير" في جدة

شهد معرض ريستاتكس العقاري المقام في مدينة الرياض، والذي انطلق يوم 18 فبراير وحتى 21 فبراير 2024م توقيع اتفاقية تأسيس صندوق استثماري عقاري لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بمدينة جدة، والمسمى "جراند سكوير" بين كل من شركة اجدان للتطوير العقاري كمطور ومسوق ومشغل، وشركة ماسك للاستثمار المالكة لأرض المشروع، وشركة سدكو كابيتال مدير الصندوق.
ويقع "جراند سكوير" على مساحة إجمالية تبلغ 47,060 متراً مربعاً ضمن موقع حيوي على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، ومثّل شركة اجدان للتطوير العقاري في مراسم التوقيع السيد عبدالرحمن المهيدب مدير الاستثمار، نيابة عن الرئيس التنفيذي، ومثّل شركة ماسك للاستثمار رئيسها التنفيذي المهندس هاني حلواني، ومثّل شركة سدكو كابيتال الأستاذ عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي للاستثمار.
وأوضح المهندس محمد بن عبدالمحسن العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة اجدان أن تطوير المشاريع متعددة الاستخدام من شأنها أن ترتقي بجودة الحياة والنسيج العمراني في المدن السعودية، وتساهم بشكل فاعل اقتصادياً وسياحياً من خلال خلق وجهات فريدة تعزز عجلة التقدّم والتطوير تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في التنمية.
الجدير بالذكر أن مشروع "جراند سكوير" يتألف من منظومة تكاملية من المكونات المتعددة الاستخدام كالمباني التجارية والسكنية ومكاتب للأعمال وفندق ، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيلها التصميمية قريباً.
ومن جانبه ، أضاف المهندس هاني حلواني الرئيس التنفيذي لشركة ماسك للاستثمار "أن شراكتنا في تأسيس هذا الصندوق العقاري لمشروع "جراند سكوير" تعكس التزامنا المشترك نحو الاستثمار في المشاريع العقارية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز السياحة في المملكة، ونرى في مشروع "جراند سكوير" فرصة استثنائية لتحقيق هذا الهدف. سيكون هذا المشروع بمثابة نقطة تحوّل في سوق العقارات بجدة، مقدماً معايير جديدة للجودة والتصميم والاستدامة.
وأوضح الأستاذ عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سدكو كابيتال، أن المملكة تشهد زخماً قوياً في قطاع العقارات خاصةً مع تسارع الخطى نحو بلوغ مستهدفات رؤية 2030 وما يرافقها من مشاريع تنموية وازدهار اقتصادي. وأضاف أن مشروع "جراند سكوير" سيوفر فرصاً فريدة من نوعها لكل من المستأجرين والمستثمرين نظراً لموقعه المميز على طريق الملك عبدالعزيز بجدة وعلى مقربة من العديد من الوجهات البارزة، مشيراً إلى أن العقارات متعددة الاستخدامات تتيح فرصة لتحقيق عوائد مالية مستقرة ومستدامة. وأكد عبدالوهاب عابد على النهج الانتقائي في الاستثمار العقاري والمتوافق مع مبادئ الشريعة الذي تتبناه سدكو كابيتال، وأعرب عن تطلعه للتعاون الوثيق مع شركة اجدان للتطوير العقاري وشركة ماسك للاستثمار كشركاء استراتيجيين لهما سجلهما الحافل في مشاريع مماثلة.