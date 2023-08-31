"الوطني لتنمية الحياة الفطرية" يُعلن انطلاقَ موسم الصيد.. غدًا

وقال: إن 29 نوعًا من الطيور يسمح بصيدها؛ منها 24 نوعًا يسمح صيدها خلال الفترة الخريفية من 2023/9/1 حتى 2023/11/30، وأربعة أنواع خلال الفترة الشتوية من 2023/12/1 حتى 2024/1/31.