"غلام": المؤشرات المستقبلية تنذر بزيادة احتمالية التعرض للظواهر الجوية الشديدة

وأضاف "غلام": نعمل لتحقيق الأهداف المرجوة من المركز الإقليمي للتغير المناخي والمعنية بجمع ومشاركة أبحاث علوم المناخ ودراسة المتغيرات المناخية المصاحبة، في ظل ما نشهده من تغيرات مناخية تسببت في العديد من المخاطر والأضرار على مجتمعنا، خاصة إذا ما علمنا أن المملكة تستحوذ على ما يقارب من 80% من مساحة منطقة شبه الجزيرة العربية، وهي من المناطق المعرضة للحالات المناخية المتطرفة، ويمكن أن يكون للتغيرات الصغيرة في قيم العناصر المناخية آثار خطيرة على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من الأنشطة التنموية.