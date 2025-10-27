الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة بوزارة الداخلية

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية التخصصية في مختلف مناطق المملكة.
وتسعى هذه المبادرة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية المتنقلة، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات التخصصية، وتخفيف الأعباء على المرضى، خصوصًا في المناطق البعيدة، عبر تقديم العلاج المتكامل للأورام في مواقع متعددة تشمل: العلاج الكيميائي، الاستشارات الطبية عن بُعد، والرعاية التلطيفية، مدعومة بتقنيات الصحة الرقمية وأنظمة الربط الذكي بين مقدمي الخدمة لضمان التشخيص السريع والمتابعة الدقيقة وجودة الرعاية.
وتُعد هذه المبادرة إحدى ثمار التعاون بين برنامج تشغيل المدن الطبية بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومجموعة الاتصالات السعودية (STC)، لتمكين التحول الرقمي في الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الصحي الوطني.
ومن المقرر أن تُعرض الوحدة ضمن جناح وزارة الداخلية في ملتقى الصحة العالمي 2025، لإطلاع الزوار على تجهيزاتها التقنية ودورها في نقل الرعاية التخصصية إلى مختلف أنحاء المملكة.
وحضر التدشين كل من: الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح مساعد وزير الداخلية، والأستاذ محمد بن مهنا المهنا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ومستشار سمو وزير الداخلية رائد بن عبدالله بن أحمد، والمشرف على الخدمات الطبية الدكتور صالح بن زيد المحسن.
كما حضر من مجموعة الاتصالات السعودية كل من: الرئيس التنفيذي عليان آل وتيد، والرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال رياض معوض، إلى جانب المهندس ياسر العوفي الرئيس التنفيذي لبرنامج المدن الطبية.