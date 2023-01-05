"إسطبلات الخالدية" تتربع على عرش كأس سلطان بن عبدالعزيز العالمي في نسخته الـ 7

وحافظت "إسطبلات الخالدية" على حصاد "كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالميّ"، كأكثر المُلّاك فوزًا به للمرة السابعة على التوالي، منذ انطلاقته عام 2016م، بداية من الجواد "طلاب الخالدية" برفقة خيّاله "روبيرتو بيريز"، في ثنائية جميلة ضمنت لهما النسخة الثانية أيضًا، ولم يتوانَ "طلاب الخالدية" في الفوز بالنسخة الثالثة، برفقة الخيال "كاميلو أسبينا"، ليكون الحصانَ الأكثرَ فوزًا بالكأس لثلاثةِ أعوامٍ متتالية، بينما تبعه ثانيًا الجواد "مباشر الخالدية" في ثنائية، مرةً برفقة الخيال "محمد الدهام"، والثانية برفقة "عادل الفريدي"، وفي النسخة السادسة والسابعة بصدارة الثنائيّ "تلال الخالدية" وعادل الفريدي، الذي أصبح أكثر الخيالة فوزًا بالكأس، بواقع ثلاث مرات.