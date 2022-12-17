مهرجان شتاء جازان 23.. كل فئات المجتمع على موعد مع أنشطة جذابة متنوعة

وأردف: أتاح المهرجان أمام فئات المجتمع المشاركة في البرامج الثقافية من خلال معرض "فنن" في نسخته الثانية، والذي يضم أقسامًا في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم الحر والخط العربي، بمشاركة 90 فنانًا.