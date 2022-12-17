مهرجان شتاء جازان 23.. كل فئات المجتمع على موعد مع أنشطة جذابة متنوعة

يتميز برنامج مهرجان شتاء جازان 23، بأنه حافل بالعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية التي تسعى لاستثمار الهوايات لدى مختلف فئات المجتمع وتعزيز جودة الحياة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكثفت اللجان العاملة بمهرجان شتاء جازان 23، عن استعداداتها لانطلاق المهرجان الذي يقام هذا العام تحت شعار "أجمل وأدفأ"، وذلك بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية والجهات المشاركة.
وقال رئيس لجان "شتاء جازان 23 " م. يحيى غزواني لـ"سبق": تشهد مواقع الفعاليات حاليًا ورش عمل متواصلة من قبل الشباب والفتيات المشاركين لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق المهرجان واستقبال الزوار.
وأضاف: أعدت لجان شتاء جازان فعاليات تواكب تطلعات كافة فئات المجتمع من الأهالي والزوار، وتسعى لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي.
وأردف: أتاح المهرجان أمام فئات المجتمع المشاركة في البرامج الثقافية من خلال معرض "فنن" في نسخته الثانية، والذي يضم أقسامًا في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والنحت والرسم الحر والخط العربي، بمشاركة 90 فنانًا.
وأشار إلى المعارض الفنية وورش الرسم الحر التي تشهدها القرية التراثية وتحظى باهتمامات الزوار ومشاركتهم الفاعلة.
وقال "غزواني": سيتم تنظيم المسابقات الرياضية والسينما الخارجية في الشاطئ الرملي، وتقديم عربات البيع من قبل ريادي ورياديات الأعمال في الكورنيش الشمالي، وسيتم تنظيم حفلات شاطئية وخيمة التسوق في الكورنيش الجنوبي.
وتابع: يحتضن وسط البلد عدة فعاليات عبر برامج شعبية ومواهب الشباب والفتيات في الفن التشكيلي، وتحتفي القلعة الدوسرية بزوارها عبر جلسات طربية، فضلًاً عن العديد من الفعاليات والبرامج الأخرى.