للمرة الأولى.. المملكة تفتح آفاقًا جديدة لتصدير منتجات الزراعة المائية إلى الأسواق الأوروبية

يُشار إلى أنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطط ورؤية "البيئة"؛ لتعزيز قدرة القطاع الزراعي عالميًّا، وضمن إطار الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية؛ للتوسع في إنشاء البيوت المحمية لبناء إنتاج زراعي مستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي؛ للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية؛ حيث تنتج المملكة العديد من الخضراوات والفواكه؛ ومنها إنتاج أكثر من "600" ألف طنّ من البطاطس بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت "80%"، وأكثر من "650" ألف طنّ من الطماطم بنسبة اكتفاء ذاتي تفوق "67%"، وأكثر من "365" ألف طن من البصل بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت الـ"44%"، وما يزيد على "1.7" مليون طن من التمور بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى "122%"، إضافة إلى العديد من المنتجات التي أسهمت في زيادة الإنتاج الزراعي بالمملكة لأكثر من "11" مليون طن، وتحقيق وفرة في سلاسل المنتجات بمختلف المناطق في أسواق المملكة كافة.