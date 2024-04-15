بين 40 و11 ْمئوية.. "شرورة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقّع المركز أن تكون الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.