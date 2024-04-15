بين 40 و11 ْمئوية.. "شرورة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وتوقّع المركز أن تكون الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.
وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 40 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة ونجران ووادي الدواسر 35 ْمئوية، وكل من القنفذة وجازان وبيشة 34 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها القريات وطريف 13 ْمئوية، وكل من أبها وعرعر 15 درجة. وأوضح أن أبها والسودة سجّلتا أعلى نسبة رطوبة 95%.