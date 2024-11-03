"هيفاء الفيصل" تزور جمعية خيرات لحفظ النعمة للاطلاع على جهودها في استدامة الأمن الغذائي

وأعربت سموها عن اعجابها بما شاهدته خلال الجولة التي قامت بها في المعمل التشغيلي، ووصفت العمل الذي تقوم به الجمعية بـ"العمل الخيري الجبار"، كما أثنت على جهود العاملين في الجمعية التي يبذلونها والتي تُسهم في حفظ النعمة، وتقليل الهدر والاستفادة من فائض الأطعمة للأسر المحتاجة؛ مما يعزز من استدامة الأمن الغذائي، والتكافل المجتمعي.