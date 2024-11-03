"هيفاء الفيصل" تزور جمعية خيرات لحفظ النعمة للاطلاع على جهودها في استدامة الأمن الغذائي

زارت الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة، جمعية خيرات لحفظ النعمة، اليوم؛ للاطلاع على جهود الجمعية التي تبذلها في استدامة الأمن الغذائي، وآلية العمل في حفظ النعمة وتقليل الهدر الغذائي في المجتمع.
وكان في استقبالها رئيس مجلس الإدارة حصة الشنيفي، ونائبة رئيس مجلس الإدارة شماء الشنيفي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومنسوبو الجمعية.
وأعربت سموها عن اعجابها بما شاهدته خلال الجولة التي قامت بها في المعمل التشغيلي، ووصفت العمل الذي تقوم به الجمعية بـ"العمل الخيري الجبار"، كما أثنت على جهود العاملين في الجمعية التي يبذلونها والتي تُسهم في حفظ النعمة، وتقليل الهدر والاستفادة من فائض الأطعمة للأسر المحتاجة؛ مما يعزز من استدامة الأمن الغذائي، والتكافل المجتمعي.
من جهة أخرى، رحبت رئيس مجلس إدارة الجمعية حصة الشنيفي بالأميرة هيفاء الفيصل، مبدية سعادتها بالزيارة، ومثمنة لها تلبية هذه الدعوة واهتمامها بالعمل الخيري.
فيما قدم المدير التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي عرضًا تناول فيه منجزات الجمعية، وجهود منسوبيها في مجال حفظ النعمة خلال الأعوام السابقة إلى جانب مشروعاتها وخططها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها.
وفي ختام الزيارة كرّمت الجمعية الأميرة هيفاء الفيصل بدرع تذكاري سلمته لها رئيس مجلس إدارتها.