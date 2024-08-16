محليات

جازان.. القبض على (12) مخالفاً لتهريبهم (180) كيلوجراماً من نبات القات المخدر

جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. القبض على (12) مخالفاً لتهريبهم (180) كيلوجراماً من نبات القات المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (12) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم (180) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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