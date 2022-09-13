"كاوست" تعرض مبادراتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض

ويشار الى أن الشبكات العصبية التي طورها في مختبره أصبحت بحلول منتصف عام 2010 من المكونات الأساسية في أكثر من ثلاثة مليارات جهاز، بما في ذلك الهواتف الذكية، كما أنها تُستخدم مليارات المرات يوميًّا للترجمة التلقائية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتعرف على الكلام على منصة "غوغل"، ومترجم غوغل، والمساعد الذكي "سيري" من أبل، و"أليكسا" من أمازون وغيرها من التطبيقات، ويحرص "شميدهوبر" بصفته مديرًا لمبادرة الذكاء الاصطناعي في كاوست، على توسيع أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية ومتعددة التخصصات.