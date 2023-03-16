الأول إقليميًا.. تفرُّد لمطار الملك فهد بقائمة الـ100 الأفضل عالميًا عبر Skytrax

الأول إقليميًا.. تفرُّد لمطار الملك فهد بقائمة الـ100 الأفضل عالميًا عبر Skytrax
واصل مطار الملك فهد الدولي تقدُّمه في تحقيق الإنجازات، وحصوله على مراكز متقدمة، ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم؛ وذلك خلال إعلان نتائج تقييم منظمة (سكايتراكس)، والذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم خلال معرض "Passenger Terminal EXPO"، والذي أقيم أمس في العاصمة الهولندية أمستردام.
ووفقًا لنتائج التقييم، سجّل المطار إنجازًا جديدًا؛ حيث تقدم إلى المركز 44 ضمن أفضل 100 مطار في العالم، وحصل على المركز الأول كأفضل مطار إقليمي على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطارات في العالم ضمن فئة المطارات الدولية (5-10 ملايين مسافر)، إضافة إلى حصوله على المركز السادس في تصنيف أفضل موظفي مطار على مستوى الشرق الأوسط، والسابع في تصنيف أفضل المطارات على مستوى الشرق الأوسط، والتاسع بين أفضل المطارات الإقليمية في العالم، والسابع في تصنيف أنظف المطارات في الشرق الأوسط.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسني: "هذه النتائج تأتي ثمرة لما يحظى به القطاع من رعاية واهتمام من القيادة، وهو ما يسهم في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة".
ونوّه "الحسني" بالجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمستمر لكل العاملين بمطار الملك فهد الدولي من جميع القطاعات لتقديم أفضل تجربة للمسافرين والمضي قدمًا في الإسهام لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.