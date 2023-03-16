الأول إقليميًا.. تفرُّد لمطار الملك فهد بقائمة الـ100 الأفضل عالميًا عبر Skytrax

ووفقًا لنتائج التقييم، سجّل المطار إنجازًا جديدًا؛ حيث تقدم إلى المركز 44 ضمن أفضل 100 مطار في العالم، وحصل على المركز الأول كأفضل مطار إقليمي على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطارات في العالم ضمن فئة المطارات الدولية (5-10 ملايين مسافر)، إضافة إلى حصوله على المركز السادس في تصنيف أفضل موظفي مطار على مستوى الشرق الأوسط، والسابع في تصنيف أفضل المطارات على مستوى الشرق الأوسط، والتاسع بين أفضل المطارات الإقليمية في العالم، والسابع في تصنيف أنظف المطارات في الشرق الأوسط.