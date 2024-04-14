إنجاز يعدد أمين الشرقية ملامحه.. الخبر ضمن "أفضل 100 مدينة ذكية في العالم"

وقدم "الجبير" هذا الإنجاز لأمير الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز لدعمهما اللامحدود للمنطقة ومن ضمنها الخبر، مشيراً إلى أن الأمانة تلقى الدعم والمساندة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، لتحقيق ما يطمح إليه الوطن والمواطن، وهو يشكل دافعًا وتحفيزًا كبيرًا للاستمرار وتحقيق مزيدًا من الإنجازات ويرفع من سقف الطموحات.