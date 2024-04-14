إنجاز يعدد أمين الشرقية ملامحه.. الخبر ضمن "أفضل 100 مدينة ذكية في العالم"

أكد أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، أن انضمام الخبر ضمن أفضل 100 مدينة ذكية حول العالم يعتبر إنجازًا كبيرًا، ويأتي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد على مدى إدراك السكان وتفاعلهم مع الجهود المبذولة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، إمكانية التنقل، والأنشطة، والعمل، والنظام التعليمي، والحوكمة لتصبح الخبر مدينة ذكية توفر لسكانها وزوارها أعلى مستويات الرفاهية وجودة الحياة.
وقدم "الجبير" هذا الإنجاز لأمير الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز لدعمهما اللامحدود للمنطقة ومن ضمنها الخبر، مشيراً إلى أن الأمانة تلقى الدعم والمساندة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، لتحقيق ما يطمح إليه الوطن والمواطن، وهو يشكل دافعًا وتحفيزًا كبيرًا للاستمرار وتحقيق مزيدًا من الإنجازات ويرفع من سقف الطموحات.
وذكر أمين المنطقة أن الأمانة تعمل بشكل حثيث لتحقيق التكامل في تصميم مدن المستقبل الذكية، وذلك وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة – حفظها الله- والعمل الحكومي المشترك اللذان شكلا الحجر الأساس في استمرار تحقيق المزيد من الإنجازات في تنمية المجتمع وجودة الحياة في الخبر والتوسع في الخدمات الرقمية في كافة المجالات، منوهًا بأن التصنيف الجديد يشكل حافزاً لتحقيق المزيد من الإنجازات، ويؤكد على دور الأمانة الريادي في تطوير المدن واتباع أسلوب حياة ذكي وفقاً لجميع الأصعدة والمستويات لتوفير الوقت والجهد في كافة مشاريع البنية التحتية، كما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مستدامة لتطوير وتنمية المدن، وهو استمرار لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال خلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لوطن طموح يجعل المدن بيئة جاذبة للسكان والزوار.
وجاء انضمام الخبر إلى قائمة المدن الذكية حول العالم وفق مؤشر IMD العالمي، بعد التنسيق ما بين أمانة المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والجولات التي تمت من قبل المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، في مدينة الخبر لترشيحها كأحد المدن الذكية، والاطلاع على طبيعة تصميم شوارع الخبر وجسورها المعلقة، وتوزيع المناطق الخضراء وألعاب الأطفال على الواجهة البحرية، والأماكن الترفيهية والحضرية، والفعاليات المتنوعة التي تقام فيها، وكذلك المراكز التي أنشأتها الأمانة مثل مركز العمليات لإدارة النفايات ومركز عمليات 940 ومركز الأزمات والمخاطر.
وأوضح "الجبير"، أن الخبر تزخر بالعديد من الأماكن السياحية والمرافق المهمة التي وفرتها الأمانة، والتي جعلت منها مدينة جذب سياحية متكاملة، لما تمتلكه من مقومات، وبنية تحتية، لتكون رافدًا سياحيًا هامًا ضمن مدن المنطقة، وتميزت بالمشاريع التنموية المتنوعة.
وأضاف: الخبر تحتوي على 97 حديقة ومنتزهًا، و20 مضمار مشي مجهزة بأعلى المستويات، كما يبلغ عدد الأشجار أكثر من 155 ألف شجرة، ومسطحات خضراء بأكثر من 3 ملايين و500 ألف متر مربع، كما استحدث بالمدينة 10 محطات لشحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى العديد من المقومات، وتسعى الأمانة إلى تحسين البنية التحتية لتعزيز جاذبية المدن ورفع جودة الحياة والرفاهية للسكان.
وأشار إلى أن تلك الجهود تعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق رؤية مستدامة لمدننا ومحافظاتنا، وتعزز مكانة المنطقة الشرقية كنموذج رائد في مجال أنسنة المدن، كما تسعى إلى تحقيق التميز والابتكار في مجال تطوير المدن وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، ما ينعكس على تحقيق أعلى معايير التنمية المستدامة لكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.