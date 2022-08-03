رسميًّا.. السعودية تتقدَّم بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم تقدُّمها بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي، أبدت من خلاله رغبة السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في "تروجينا" بنيوم، التي أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نيوم، في 3 مارس 2022.
وتضمَّن الطلب استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم تروجينا لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية، الذي يُتوقَّع أن تشارك من خلاله أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية، بتقديم بنية مستقبلية، تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها، بوصفها أول دولة في غرب القارة تستعد لاحتضان هذا الحدث بعد أن استضافته كل من "اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وكازاخستان" ابتداء من عام 1986.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تصريح صحفي: "إن الدعم السخي وغير المسبوق الذي تحظى به القطاعات عامة كافة، والقطاع الرياضي على وجه الخصوص، من قِبل قيادتنا الرشيدة، ومتابعة واهتمام سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-، جعلا من السعودية وجهة عالمية لأهم الأحداث الرياضية.
كما أن طلب استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية يُعدُّ تأكيدًا للتنوع الجغرافي والبيئي والثروة الطبيعية التي تتمتع بها السعودية، وترغب مشاركتها مع العالم".
يُذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي سيجتمع في كمبوديا مطلع شهر أكتوبر القادم قبيل انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم 4 أكتوبر، التي تعتبر الجهة العليا للمصادقة على قرارات منح حقوق الاستضافة لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف أسمائها.