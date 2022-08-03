رسميًّا.. السعودية تتقدَّم بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية

وتضمَّن الطلب استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم تروجينا لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية، الذي يُتوقَّع أن تشارك من خلاله أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية، بتقديم بنية مستقبلية، تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها، بوصفها أول دولة في غرب القارة تستعد لاحتضان هذا الحدث بعد أن استضافته كل من "اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وكازاخستان" ابتداء من عام 1986.