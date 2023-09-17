"بيئة مكة" تكثّف الأعمال الرقابية على مشاريع الإنتاج الحيواني بمحافظة خليص

شدد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلًا في الثروة الحيوانية ومكتب الوزارة بمحافظة خليص الأعمال الرقابية على مشاريع الإنتاج الحيواني التابعة للمحافظة؛ للتأكد من مدى تطبيقها لإجراءات الأمن الحيوي.
يأتي ذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء مكة"، وتم أخذ عينات من مشاريع الدواجن وإرسالها إلى مختبر الوزارة بالرياض.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أهمية متابعة مشاريع الإنتاج بشكل دوري؛ مبينًا أن الوزارة مع الجهات ذات العلاقة وفّرت جميع الإمكانات الضرورية للمراقبين رغبة منها في تطبيق أفضل طرق المراقبة، والمتابعة للمشاريع؛ للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وكذلك الحيوان؛ مبينًا أن الأمن الحيوي يُعد الطريقة المثلى لمواجهة المخاطر والأمراض للمشاريع الحيوانية، كما أنه يعتبر وقاية وليس علاجًا.
واستطرد "الخليف" أن المهام التي يقوم بها مراقبو الأمن الحيوي تتلخص في مراقبة موقع المشروع، وأن يكون خارج نطاق المدن والتجمعات السكانية، وأن تحاط بأسوار وبوابات محكمة، وكذلك بوابات مزودة بأحواض تطهير خاصة بالمركبات؛ لمنع دخول الأمراض إلى المشروع، والتأكد من وجود غرف استحمام الزوار وتغيير ملابسهم، ووجود استراحات العمال، وضرورة توفير طبيب بيطري أو مهندس زراعي خاص بالمشروع، والتخلص من النافق والمخلفات الصحية بطرق صحية، مع وجود برنامج تحصين وقائي، ومتابعة الحالة الصحية للحيوان؛ مؤكدًا أنه في حالة ظهور مرض معين لا سمح الله، يجب التأكد من الأعراض الظاهرية للحيوان، وعمل فحص مخبري لمعرفة نوع المرض.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص أنه تم توجيه أكثر من 12 إنذارًا لملاحظات حول إجراءات الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن بالمحافظة؛ مؤكدًا أن الوزارة لن تتوانَ في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة على أي شخص تثبت مخالفته لها؛ داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني "939".