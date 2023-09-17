"بيئة مكة" تكثّف الأعمال الرقابية على مشاريع الإنتاج الحيواني بمحافظة خليص

واستطرد "الخليف" أن المهام التي يقوم بها مراقبو الأمن الحيوي تتلخص في مراقبة موقع المشروع، وأن يكون خارج نطاق المدن والتجمعات السكانية، وأن تحاط بأسوار وبوابات محكمة، وكذلك بوابات مزودة بأحواض تطهير خاصة بالمركبات؛ لمنع دخول الأمراض إلى المشروع، والتأكد من وجود غرف استحمام الزوار وتغيير ملابسهم، ووجود استراحات العمال، وضرورة توفير طبيب بيطري أو مهندس زراعي خاص بالمشروع، والتخلص من النافق والمخلفات الصحية بطرق صحية، مع وجود برنامج تحصين وقائي، ومتابعة الحالة الصحية للحيوان؛ مؤكدًا أنه في حالة ظهور مرض معين لا سمح الله، يجب التأكد من الأعراض الظاهرية للحيوان، وعمل فحص مخبري لمعرفة نوع المرض.