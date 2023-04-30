شاهد.. طبيبة بريطانية تروي كيف أنقذتها المملكة وعائلتها من أهوال السودان

وفي بورتسودان وجدت صابرين وأسرتها أذرعاً مفتوحة؛ حيث حملتها السفينة السعودية إلى بر الأمان في جدة.

وقالت صابرين: "عاملونا بلطفٍ شديد طوال رحلتنا وسعيدة جداً لوجودي أنا وعائلتي في أمانٍ الآن"، لتنضم صابرين إلى نحو 5 آلاف شخص نجوا من صراع السودان إلى حياة السعودية، لكل منهم حكاية تحاصره ومستقبل تزفه إنسانية المملكة.