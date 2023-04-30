شاهد.. طبيبة بريطانية تروي كيف أنقذتها المملكة وعائلتها من أهوال السودان

عندما ضاقت السبل بالدكتورة البريطانية صابرين البكري؛ لم تجد سوى المملكة سبيلاً لإجلائها وأسرتها من السودان إلى جدة.
قصة مأساوية عاشتها صابرين مع اندلاع الأزمة في السودان أثناء وجودها للرعاية الطبية في الخرطوم.
ورغم سعيها المستمر للتواصل مع الحكومة البريطانية لإجلائها من رعب ومخاطر الاشتباكات المحيطة بها في السودان، باءت جميع محاولاتها بالفشل وخيبة الظن، فلجأت إلى الهرب إلى بورتسودان هي وابنتاها وزوجها وأمها وإخوتها لعلها تنجح في الفرار.
وفي بورتسودان وجدت صابرين وأسرتها أذرعاً مفتوحة؛ حيث حملتها السفينة السعودية إلى بر الأمان في جدة.
وقالت صابرين: "عاملونا بلطفٍ شديد طوال رحلتنا وسعيدة جداً لوجودي أنا وعائلتي في أمانٍ الآن"، لتنضم صابرين إلى نحو 5 آلاف شخص نجوا من صراع السودان إلى حياة السعودية، لكل منهم حكاية تحاصره ومستقبل تزفه إنسانية المملكة.