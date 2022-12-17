طوارئ مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينقذ رجلًا توقّف قلبه إثر جلطة قلبية حادة

وقال د. ياسر فضل المولى رئيس قسم الطوارئ: إن المريض أُسعف إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادّة بمنتصف الصدر، مع تعرُّق يصاحبه غثيان شديد، وبسرعة تم أخذ علاماته الحيوية للتأكّد من معدلي النبض والأكسجين، إضافة إلى عمل تخطيط القلب خلال أقل من "10" دقائق، وبعض الفحوصات التي بيّنت إصابته بجلطة قلبية أدّت إلى إغلاقٍ كلي للشريان التاجي الأيمن، وإغلاق الشريان التاجي المنعطف بنسبة "75%"؛ الأمر الذي أدّى إلى توقف قلبه، فتم إنعاشه والتعامل معه بالأدوية الطبية المسيلة للدم لإنقاذ المريض، مع كامل الإجراءات الطبية الأخرى على حسب المعايير العالمية المعروفة بمثل هذه الحالات.