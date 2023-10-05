يستمر على مدى 10 أيام.. انطلاق "معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 5"

وأشار إلى أن الصقر يعد رمزًا للشجاعة والعزة والفخر، وهو ما جعله جزءًا مهمًا من أفراد العائلة العربية منذ قديم الأزل، وذلك بعد أن نشأت علاقة وطيدة بين الإنسان والصقر، امتدت لآلاف السنين لتصبح رمزًا ثقافيًا تتناقله الأجيال عن الآباء والأجداد"، مبينًا أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يأتي تتويجًا لهذه العلاقة الراسخة، ويقدم في كل عام تطويرًا جديدًا، يستحق من خلاله لقب أكبر معرض من نوعه في العالم.