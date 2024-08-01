تنفيذ حكم القتل تعزيراً في سوري بالجوف لتهريبه الأمفيتامين إلى المملكة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا، حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف.
وقال البيان: قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
وأضاف: أقدم خالد إبراهيم المشهور - سوري الجنسية - على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وأردف البيان: تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني خالد إبراهيم المشهور يوم الخميس 26/ 1/ 1446هـ، الموافق 1/ 8/ 2024م في منطقة الجوف.
وتابع بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.