فعالية "الركايب" بحائل تحظى بتفاعُل كبير من زوَّار مهرجان "وادي السلف"

حظيت فعالية "الركايب" التي تُقام ضمن فعاليات مهرجان "وادي السلف" في منطقة حائل -بتنظيم من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية- بتفاعل كبير من الزوار والسائحين، ولاسيما العروض الحية المصاحبة لها، التي تعكس العمق التاريخي لمنطقة حائل، وتروي جزءًا من الموروث الشعبي فيها.