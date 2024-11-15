فعالية "الركايب" بحائل تحظى بتفاعُل كبير من زوَّار مهرجان "وادي السلف"

حظيت فعالية "الركايب" التي تُقام ضمن فعاليات مهرجان "وادي السلف" في منطقة حائل -بتنظيم من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية- بتفاعل كبير من الزوار والسائحين، ولاسيما العروض الحية المصاحبة لها، التي تعكس العمق التاريخي لمنطقة حائل، وتروي جزءًا من الموروث الشعبي فيها.
وتحاكي فعالية "الركايب" أوضاع السفر قديمًا عبر مسافات طويلة في الصحاري أو الأماكن التي قد تُشكِّل تحديات صعبة حينما كانت الإبل وسيلة شائعة للتنقل والتجارة بين الأقطار؛ لتوافُر الأمان والحماية للمسافرين في مواجهة الأخطار المحتملة، أو الظروف المناخية.
ويأتي تقديم فعالية "الركايب" في مهرجان "وادي السلف" للاعتزاز بالموروث السعودي الأصيل، إلى جانب الاحتفاظ بأهمية الموروث، وقيمته الوطنية من خلال تسليط الضوء على تاريخ الإبل عند العرب؛ بما يبرهن على مكانتها العظيمة في حياة العرب قديمًا.