تدخل طبي ناجح في 90 دقيقة.. مجمع الملك عبدالله ينقذ حاجًا تسعينيًا من ثقب بالاثني عشر

وبعد يومين جرى نقله إلى أجنحة التنويم العادي ليكمل رحلته العلاجية والتأكد من استقرارها تماماً لكتابة أذن الخروج الطبيعي له خلال الأيام القادمة، وهو في صحة جيدة.

يذكر أن قسم الجراحة العامة يشهد تطورًا نوعيًا، عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي من خلال تقنية جراحة المناظير التي تُعتبر من الأساليب المتقدمة التي تهدف إلى سرعة استشفاء المريض من العمليات المعقدة في زمن أقل بكثير من العمليات الجراحية الإعتيادية التي فيها جرح كبير يصل إلى 30سم. .