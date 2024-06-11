تدخل طبي ناجح في 90 دقيقة.. مجمع الملك عبدالله ينقذ حاجًا تسعينيًا من ثقب بالاثني عشر

تمكن فريق طبي متخصص في الجراحة العامة والمناظير بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، من إنقاذ حياة حاج إندونيسي في العقد التاسع من العمر، تعرض لثقب في الاثني عشر.
وفي التفاصيل، حضر المريض إلى قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي، وهو يعاني من آلام حادة في البطن وقيء مستمر تصاحبها تسارع في نبضات القلب، حيث أجريت له كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أظهرت نتائجها وجود صديد داخل البطن وتسمم في البطن.
ونظراً للخطورة العالية على الحالة الصحية، تم استدعاء الفريق الطبي الجراحي بقيادة الدكتور أحمد فادن استشاري الجراحة العامة والمناظير لدراسة الحالة.
وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج إجراء التدخل الطبي العاجل وتجهيز المريض كحالة طارئة ونقله إلى غرفة عمليات المناظير لإجراء عملية استكشاف بواسطة المنظار الجراحي بثلاث فتحات صغيرة لا تتجاوز 10 ملم، تم خلالها استكشاف منطقة البطن والتي بينت وجود ثقب في الاثني عشر، حيث تم التخلص من الصديد وإصلاح الثقب الموجود، استغرقت العملية 90 دقيقة، تكللت بالنجاح التام – ولله الحمد ـ.
بعدها نُقل المريض للعناية المركزة تحت الملاحظة الطبية المستمرة، لحين استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.
وبعد يومين جرى نقله إلى أجنحة التنويم العادي ليكمل رحلته العلاجية والتأكد من استقرارها تماماً لكتابة أذن الخروج الطبيعي له خلال الأيام القادمة، وهو في صحة جيدة.
يذكر أن قسم الجراحة العامة يشهد تطورًا نوعيًا، عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي من خلال تقنية جراحة المناظير التي تُعتبر من الأساليب المتقدمة التي تهدف إلى سرعة استشفاء المريض من العمليات المعقدة في زمن أقل بكثير من العمليات الجراحية الإعتيادية التي فيها جرح كبير يصل إلى 30سم. .