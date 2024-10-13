"سوق مجنَّة".. مرآة الحياة الاجتماعية والفكرية لقاصدي مكة قديمًا

وأشارت إلى أن العرب كانت تسير إلى سوق مجنَّة، فتقضي فيها العشرة أيام الأخيرة من شهر ذي القعدة، بعد مجيئهم من سوق "عكاظ "، التي كانوا يقضون فيها العشرين الأولى من شهر ذي القعدة.