رئاسة الحرمين: تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والمصلين والصائمين يوم عاشوراء

وأوضح أن التقانة الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي تساند في تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير من خلال (11) روبوتًا ذكيًّا للتعقيم، و(20) جهاز بايوكير للتعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد، وبسرعة عالية وبشكل فعال، و(20) جهاز تعقيم ضبابي يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي، إضافة إلى عدة فِرَق تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (70) ألف لتر من المعقمات.