"الأرصاد": أمطار متوقّعة بـ9 مناطق اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.