"نأتي إليك" و"موجودين".. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 38 موقعًا بالمملكة

كما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز كحلة لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في كتابة العدل بعنيزة، والكلية التقنية ببريدة، وفرع وزارة العدل ببريدة، وللنساء في مدرسة ومتوسطة تحفيظ القرآن بالخبراء لمدة يوم لكل موقع، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في الثانوية السادسة عشر ببريدة لمدة يومين، وللرجال في المحكمة العامة بعنيزة، وفي إدارة التحريات والبحث الجنائي، ويوم الخميس في مستشفى الصحة النفسية، والتأهيل الشامل ببريدة لمدة يوم لكل موقع.