انبعاث الشمس الإكليلي الثاني يزور الأرض.. "عودة" يكشف عن جديد "العاصفة الشمسية"

كشف مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة؛ عن توقعات آثار العاصفة الشمسية على الأرض، لافتاً إلى أنه في هذه الأثناء هدأت آثار العاصفة، لكن من المتوقع وصول انبعاث الشمس الإكليلي (CME) الثاني إلى الأرض بعد قليل.
وتوقّع عودة؛ أن يسبّب انبعاث الشمس الإكليلي عاصفة مغناطيسية أخرى لا تقل قوتها عن تلك السابقة، ومن المتوقع رؤية الشفق القطبي مرة أخرى من خطوط عرض منخفضة، وبالتالي تستحق هذه الليلة المتابعة ومراقبة السماء جهة الشمال تحسباً لظهور الشفق القطبي.
وأضاف في تغريدة على حسابه في "إكس"، أنه بحسب التوقعات الحالية، من المتوقع وصول العاصفة المغناطيسية إلى مستوى G5 مرة أخرى، اليوم الأحد 12 مايو، ما بين الساعة 09 و12 بتوقيت غرينتش.. ومن المتوقع أن تبقى في مستويات G4 وG5 حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.
وتبيّن الخريطة المرفقة، المناطق التي من المتوقع رؤية الشفق القطبي منها هذه الليلة، مع ملاحظة أنها قد تصل إلى مناطق أخفض، وتبيّن الصورة الثانية مقدار الاضطراب في المجال المغناطيسي الأرضي بسبب العاصفة الشمسية، والذي يبيّن انخفاض القيم منذ صباح هذا اليوم.