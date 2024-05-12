انبعاث الشمس الإكليلي الثاني يزور الأرض.. "عودة" يكشف عن جديد "العاصفة الشمسية"

وأضاف في تغريدة على حسابه في "إكس"، أنه بحسب التوقعات الحالية، من المتوقع وصول العاصفة المغناطيسية إلى مستوى G5 مرة أخرى، اليوم الأحد 12 مايو، ما بين الساعة 09 و12 بتوقيت غرينتش.. ومن المتوقع أن تبقى في مستويات G4 وG5 حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.