ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (6) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة تبوك، وضُبط بحوزتهم بندقيتان ناريتان، و(12) صندوق ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و(100) ذخيرة هوائية، و(30) طيراً مصيداً، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.