رئيس العراق يصل جازان.. وأمير المنطقة في استقباله بالمطار

وصل إلى جازان، اليوم، الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، والوفد المرافق له.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالله الدولي بجازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزير بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.
ويرافق الرئيس العراقي خلال زيارته للمنطقة وزير التجارة الوزير المرافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.
وكان "رشيد" قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في وداعه عدد من المسؤولين.