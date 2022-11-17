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ولي العهد: نأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقًا لخطط التنمية ورؤية 2030

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
سبق
سبق

قال ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: نأمل في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية وفقًا لخطط التنمية ورؤية 2030.

وأضاف خلال لقائه الرئيس الكوري: نسعى إلى التعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية.

وتابع: نسعى لأن يُسهم التعاون مع كوريا الجنوبية في تطوير الطاقة المائية، واستخلاص الكربون وتقنيات المفاعلات النووية الصغيرة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وصل أمس إلى العاصمة سيئول بجمهورية كوريا في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار القاعدة الجوية (سوينغ نام)، دولة رئيس وزراء كوريا السيد هان دوك سو.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية؛ إذ عُزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، وتم استعراض حرس الشرف.

رؤية 2030
الأمير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان في شرق آسيا 2022
ولي العهد في كوريا 2022

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