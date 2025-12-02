إدراج قوي: سهم المسار الشامل للتعليم يرتفع 18.41% في أول جلسة في "تداول"

احتفلت شركة المسار الشامل للتعليم، إحدى أبرز مجموعات التعليم المتخصصة في منطقة الخليج، بإدراجها الناجح اليوم في السوق المالية السعودية (تداول). وارتفع سهم الشركة بنسبة 18.41% ليُغلق عند 23.09 ريالًا سعوديًا، بزيادة قدرها 3.59 ريال عن سعر الطرح، لتتصدر الشركة قائمة الارتفاعات، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين ونجاح الطرح العام الأولي.
طرحت الشركة 30,720,400 سهم عادي، تمثل 30% من رأسمالها. وبلغت حصيلة الطرح 599 مليون ريال سعودي، فيما تجاوزت تغطية المؤسسات 103 مرات بقيمة طلبات وصلت إلى نحو 62 مليار ريال. كما شهدت شريحة الأفراد طلبات قوية بلغت 218 مليون ريال. وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 1,997 مليون ريال سعودي، مع احتفاظ شركة أمانات القابضة بحصتها الأكبر.
وشهدت مراسم قرع الجرس إيذانًا ببدء التداول حضور كل من: ناصر العجاجي، رئيس الإدراج في السوق المالية السعودية، الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة المسار الشامل للتعليم، سعادة مطر الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور سهيل إعجاز خان، سفير جمهورية الهند لدى المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور شمشير فاياليل خلال الحفل:"يمثل هذا الإدراج صعود جسر اقتصادي جديد بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. تجمعنا الطموحات والرؤى، ومن خلال هذا الإدراج نتشارك رأس المال والفرص وسوقًا إقليمية موحدة. وأضاف، تقف المسار الشامل بفخر مع رؤية 2030 ورؤية الإمارات للنمو المستدام والابتكار، لنُسهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة والمهارات ورأس المال البشري، ونفخر بأن نكون أحد تلك الجسور."
وتُعد المسار الشامل للتعليم مجموعة رائدة في قطاع التعليم العالي واحتياجات التعليم الخاص ورعاية ذوي الهمم في كل من السعودية والإمارات. وتخدم الشركة نحو 28,000 طالب من خلال شبكة تضم جامعات ومراكز الرعاية الخاصة ومدارس، مقدمةً خدمات تعليمية متكاملة عبر منظومة تعليمية واسعة.