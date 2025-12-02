إدراج قوي: سهم المسار الشامل للتعليم يرتفع 18.41% في أول جلسة في "تداول"

احتفلت شركة المسار الشامل للتعليم، إحدى أبرز مجموعات التعليم المتخصصة في منطقة الخليج، بإدراجها الناجح اليوم في السوق المالية السعودية (تداول). وارتفع سهم الشركة بنسبة 18.41% ليُغلق عند 23.09 ريالًا سعوديًا، بزيادة قدرها 3.59 ريال عن سعر الطرح، لتتصدر الشركة قائمة الارتفاعات، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين ونجاح الطرح العام الأولي.