هطولات وبرد وفرصة للسيول.. "الحصيني": "الممطرة 16" مستمرة 24 ساعة

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه متوقع استمرار الحالة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وغرب وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الجوف من المملكة بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، أحياناً غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاءٍ منها تُسبق برياح نشطة- إلا أن يصرفها الله".