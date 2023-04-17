هطولات وبرد وفرصة للسيول.. "الحصيني": "الممطرة 16" مستمرة 24 ساعة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع بحسب ما تُشير إليه نماذج الطقس، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين حتى صباح غد الثلاثاء.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه متوقع استمرار الحالة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير ونجران وتبوك وشرقي منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وغرب وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الجوف من المملكة بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، أحياناً غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاءٍ منها تُسبق برياح نشطة- إلا أن يصرفها الله".
وأضاف: "تمتد الحالة إلى اليمن وعُمان، والتغيير وارد لأنها توقعات، والله أعلم".