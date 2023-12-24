"موانئ" توقّع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمار يتجاوز مليار ريال

وقال أمير المنطقة الشرقية: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تحرص على دعم المشروعات التي تجعل الموانئَ السعودية جاذبةً للتجارة، وتتبوّأ مكانة رائدة عالميًّا تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.