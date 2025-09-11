هايسنس تكشف عن ابتكاراتها في شاشات RGB-MiniLED وتقنيات الصوت الغامر خلال معرض IFA 2025

ويعتمد التلفزيون على معالج هايسنس الأحدث Hi-View AI Engine X، الذي يدمج بين التحكم في الضوء والألوان بذكاء، ليتيح مزجًا متناسقًا للألوان الأساسية الثلاثة (الأحمر، الأخضر، الأزرق)، ومزامنة دقيقة بين الإضاءة الخلفية ولوحة العرض. كما يوفّر تحسينًا لحظيًا لكل إطار من حيث الصورة والصوت والإعدادات، مدعومًا بنظام الصوت المحيطي 6.2.2 CineStage X Surround system، المطوّر بالتعاون مع أوبرا باريس | Devialet، لتجربة صوتية غامرة بزاوية 360 درجة. ولعشّاق الألعاب، يوفّر طراز 116UX وضع الألعاب Game Mode Ultra بسرعة تحديث تصل إلى 165Hz مع تقنية VRR الأصلية لعرض أكثر سلاسة واستجابة فائقة.