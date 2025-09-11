هايسنس تكشف عن ابتكاراتها في شاشات RGB-MiniLED وتقنيات الصوت الغامر خلال معرض IFA 2025

كشفت شركة هايسنس، الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، أحدث ابتكاراتها خلال معرض IFA 2025 تحت شعار "AI Your Life"، حيث سلطت الضوء على تقنيات رائدة في مجال الترفيه المنزلي المرئي والسمعي الفاخر.
في مقدمة المعروضات، جاء أكبر تلفزيون في العالم بتقنية RGB-MiniLED UX بقياس 116 بوصة، الذي يوفّر صورة سينمائية استثنائية بألوان نقية وتدرجات سلسة وواقعية. وباعتبارها المطوّر الأصلي لتقنية RGB-MiniLED، أرست هايسنس معايير جديدة في التحكم الدقيق بالإضاءة والألوان من خلال التعتيم المحلي المتطور، والمعالجة عالية الدقة، وسطوع يصل إلى 8,000 شمعة، مع تغطية كاملة لِطيف ألوان BT.2020، مما يضمن وضوحًا متميزًا وانتقالات لونية نابضة بالحياة.
ويعتمد التلفزيون على معالج هايسنس الأحدث Hi-View AI Engine X، الذي يدمج بين التحكم في الضوء والألوان بذكاء، ليتيح مزجًا متناسقًا للألوان الأساسية الثلاثة (الأحمر، الأخضر، الأزرق)، ومزامنة دقيقة بين الإضاءة الخلفية ولوحة العرض. كما يوفّر تحسينًا لحظيًا لكل إطار من حيث الصورة والصوت والإعدادات، مدعومًا بنظام الصوت المحيطي 6.2.2 CineStage X Surround system، المطوّر بالتعاون مع أوبرا باريس | Devialet، لتجربة صوتية غامرة بزاوية 360 درجة. ولعشّاق الألعاب، يوفّر طراز 116UX وضع الألعاب Game Mode Ultra بسرعة تحديث تصل إلى 165Hz مع تقنية VRR الأصلية لعرض أكثر سلاسة واستجابة فائقة.
وفي إطار شراكتها مع Dolby، قدّمت هايسنس أول عرض عام عالمي لتقنية Dolby Vision 2 الجديدة، التي توفر تجارب بصرية غير مسبوقة بفضل الذكاء في معالجة المحتوى والتفاصيل السينمائية والقدرة على التكيف مع البيئة. وستكون تلفزيونات RGB-MiniLED من هايسنس الأولى عالميًا التي تحصل على هذه التقنية عبر تحديث هوائي (OTA)، بفضل معالج MediaTek Pentonic 800، في إنجاز مشترك يعزز التعاون بين الطرفين.
أما في الصوت المنزلي، فقدّمت هايسنس نظام HT SATURN، المضبوط بالتعاون مع Devialet، والمجهز بتقنية Hi-Concerto لمزامنة الصوت مع تلفزيونات هايسنس، لتجربة صوتية محيطية 4.1.2 بدعم Dolby Atmos وDTS:X والصوت المحيطي الافتراضي.
كما قدّمت هايسنس ضمن منطقة السينما المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Cinema) جهاز العرض TriChroma L9Q، الذي يمنح صورًا زاهية وتفاصيل دقيقة بسطوع 5,000 لومن ANSI ونسبة تباين 1:5000، حتى في البيئات المضيئة، مع أحجام عرض تتراوح بين 80 و200 بوصة، ودعم تقنيات IMAX Enhanced وDolby Vision. وبالتعاون مع أوبرا باريس، عملت Devialet على تحويل أجهزة هايسنس إلى تحف صوتية تضاهي المعايير العالمية.
وفي الابتكارات المحمولة، يقدّم جهاز العرض Laser Mini Projector C2 Ultra تجربة عرض تصل إلى 300 بوصة، ليحوّل أي غرفة إلى سينما منزلية أو ساحة ألعاب. صُمم الجهاز خصيصًا لمحبي الألعاب عبر Xbox، حيث يوفّر زمن استجابة منخفض للغاية وصورة مشرقة نابضة بالحياة.
ونالت ابتكارات هايسنس في تقنيات الليزر اعترافًا دوليًا غير مسبوق، إذ أصبح جهازي PT1 وM2 Pro أول أجهزة عرض ليزرية في العالم تحصل على شهادة SGS Low Visual Fatigue لجهد بصري منخفض، محققين نتائج 2.98 و2.86، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 4. كما حصل جهاز PT1 على شهادة SGS للبصمة الكربونية، تأكيدًا على التزام هايسنس بالاستدامة والصحة.
ومن خلال هذه المجموعة المتكاملة من الشاشات الذكية وتقنيات الصوت الغامر إلى تجارب الألعاب والسينما المنزلية، تبرهن هايسنس عبر مشاركتها في IFA 2025 على دخولها بقوة إلى عصر أسلوب الحياة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتعيد هذه الابتكارات صياغة دور التكنولوجيا في تحسين تفاصيل الحياة اليومية، بما يساعد الناس على الاستمتاع بلحظاتهم. وبصفتها الراعي الرسمي لـ كأس العالم FIFA 2026، تواصل هايسنس تقريب الجماهير من شغفهم الرياضي. وبقيادة الذكاء والابتكار الإنساني، تمنح هايسنس مستخدميها القدرة على امتلاك لحظاتهم والاستمتاع بها.
