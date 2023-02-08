استطلاع دولي: 97% من طلاب المملكة يؤكّدون أهمية الشهادات الاحترافية في الحصول على الوظائف

ومع ذلك لا يخلو سوق العمل من التحديات؛ حيث نوّهت الدراسة إلى أن 76% من أصحاب العمل في المملكة يواجهون صعوبةً في التحقُّق من كفاءة المتقدمين وامتلاكهم المهارات المناسبة للوظائف؛ مما يؤكّد على ضرورة معالجة فجوة المهارات الوظيفية عبر العديد من القطاعات، كما يُجمع 80% من أصحاب العمل في المملكة على أن الشهادات الاحترافية تدعم طلبات المرشحين وتزيد من فرص حصولهم على الوظائف؛ الأمر الذي يعكس أهمية التطوير المهني والتعليم المستمرّ للباحثين عن الوظائف في سوق العمل التنافسية.